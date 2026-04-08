Merkeze bağlı Karaca Köyü’nde yapımına başlanan tesisin bölge çiftçisinin ürününü koruma altına alması açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Çorum tarımını modernizasyonla buluşturacak olan dev projede ilk kazmanın vurulmasının ardından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Karaca Köyü mevkiinde, 4211 ada 1 parsel üzerinde inşa edilen tesis, tamamlandığında bölgedeki tarımsal ticaretin seyrini değiştirecek.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, şantiye alanına giderek hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekipten çalışmalarla ilgili bilgi alan Özkubat ile Kaya, projenin planlanan takvimde ilerlemesi için her aşamayı yakından takip ediyor.

Yeni yapılacak olan soğuk hava ve tarım depoları, özellikle mevsimlik ürünlerin raf ömrünü uzatarak üreticinin emeğinin değer kazanmasını sağlayacak. Modern depolama teknikleri sayesinde Çorum tarımı, sadece yerel değil ulusal pazarda da daha güçlü bir aktör haline gelecek.

Naki Özkubat, çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Karaca Köyü’nde hayata geçirdiğimiz bu proje, üreticilerimizin emeğini koruyacak önemli bir yatırım olacak. Soğuk hava depoları sayesinde ürünler daha uzun süre sağlıklı şekilde muhafaza edilebilecek. Çalışmaları yakından takip ediyor, en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz Kaya ise yaptığı değerlendirmede, projenin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Tarımın gelişmesi için altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu tesis tamamlandığında hem üreticimiz kazanacak hem de ürün kayıplarının önüne geçilecek. Süreci titizlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.