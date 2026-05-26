İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Kurban Bayramının sağlık, mutluluk, barış, demokrasi, adalet ve huzur getirmesini diledi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tekercioğlu, Süper Lige çıkarak Çorumlulara çifte bayram yaşatan Arca Çorum Futbol Kulübü’nü tebrik ederek, bayram öncesi böylesine anlamlı bir başarıdan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Siyaset dünyasında yaşanan kaos, kriz ve gerginlikleri değerlendiren Hakan Tekercioğlu, İYİ Parti olarak kayyum uygulamalarına karşı olduklarını, seçmenin hür iradesinin her zaman korunması gerektiğini bildirerek, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı.

Tekercioğlu, iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini bildirerek, iktidar değişikliğinin şart olduğunu kaydetti. Tekercioğlu, "CHP'ye yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Türk milletinin; değiştirilemez, devredilemez ve tartışılamaz hakkı olan tercih yapma hakkının dahi elinden alınabileceği bir yola itilmek istenmekteyiz. Cumhuriyetimizi maalesef, bir kayyımlar cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar. Yaşanan olaylar, tam bir çürümüşlük halidir ve içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği bir durum değildir. Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır" dedi.

Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve adaletin hakim olduğu günlere vesile olmasını temenni eden Başkan Tekercioğlu, "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bayram vesilesiyle ailelerimizle, büyüklerimizle ve sevdiklerimizle bir araya gelerek bu özel günlerin manevi atmosferini yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi