Türkiye Vilayetler Birliği’nin Ankara’da gerçekleştirilen 62. Olağan Genel Meclis Toplantısı’nda, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Başak Gözde Taşkıran büyük bir başarıya imza atarak encümen üyeliğine seçildi.

Çorum'u Ankara'da temsil eden ve Vilayetler Evi’nde düzenlenen toplantıya katılan Başak Gözde Taşkıran yeni dönem organ seçimlerinde başarılı oldu.

Türkiye genelindeki il genel meclis temsilcileri ile valilerin katılım sağladığı birlik toplantısında, yeni dönem yönetim organlarının seçiminde yapılan oylamada Çorum İl Genel Meclis Üyesi Taşkıran, Türkiye Vilayetler Birliği encümen üyeliğine seçilmeyi başardı.

