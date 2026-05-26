Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Sefa Batak, CHP’ye karşı çıkartılan “Mutlak Butlan” kararını doğru bulmadıklarını belirterek, “iktidar partisi dahil hangi partiye yapılırsa yapılsın demokrasi dışı uygulamaların karşısındayız” dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası MYK’sı adına Genel Başkan Mahmut Şengül’ün açıklamasını kamuoyu ile paylaşan Sefa Batak, demokrasiye sahip çıkmanın önemi üzerinde durdu.

Sefa Batak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DEMOKRASİ TOPLUMUN

YAŞAM GARANTİSİDİR”

“Sendikalar siyasetten bağımsız siyaset üstü kurumlardır. Varoluş sebepleri üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını geliştirmek ve korumaktır. Ancak bununla birlikte demokrasiye sahip çıkmak gibi bir görevi ve misyonu vardır. Demokrasinin rafa kalktığı bir süreçte emeklinin, işçinin ve toplumun haklarından ve çıkarından bahsetmek mümkün değildir. Demokrasi toplumun yaşam garantisidir. Bu vesile ilgili ülke gündemini meşgul eden mutlak butlan kararı ile sendikamızın görüş ve düşüncesini paylaşmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Partilerin iç meseleleri kendi üyelerini bağlar. CHP'ye yargı eliyle verilen Mutlak Butlan kararı partinin iç çekişmelerinden bağımsız olarak demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Bu vesile ile bu yol bir kez açıldığında yarın her partiye ve STK'lara uygulanır hale dönüşür. İktidar her sıkıştığında yargıyı aparat haline dönüştürerek halkın ve seçmenin iradesine demokrasi dışı yöntemlerle ipotek koyabilir. Bu vesile ile tüm STK'ların ve siyasi partilerin bu hukuk dışı yönteme karşı net tavır alması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Birleşik Emekliler Sendikası her siyasi düşünceden farklı inançlardan emeklilerin insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi kurulmuş bir sendikadır. Üyelerimizin hakkını aramanın ve korumanın yolu da başta demokrasiye sahip çıkmaktan geçer. Sendika olarak demokrasi dışı Mutlak Butlan gibi bir kararı doğru bulmadığımızı, iktidar partisi dahil hangi partiye yapılırsa yapılsın demokrasi dışı uygulamaların karşısında olduğumuzu, CHP'nin iç çekişmelerinden bağımsız olarak kamuoyu ile paylaşmayı bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olarak gördüğümüzü kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Muhabir: SELDA FINDIK