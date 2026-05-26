Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Genel Başkanları Özgür Özel’in sonuna kadar yanında olduklarını açıkladı.

CHP İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında iki ayrı toplantı yapıldı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve İlçe Başkanları ile yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapan İl Başkanı Solmez; “Ülkemizin ve partimizin içinden geçtiği süreci hep birlikte değerlendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla dizayn etmeye çalışanlara karşı örgütümüz dimdik ayaktadır! Demokrasiye, halkın iradesine ve partimizin kurumsal kimliğine sonuna kadar sahip çıkacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in sonuna kadar yanındayız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” görüşüne yer verdi.

Daha sonra yapılan toplantıya ise Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu; İl-İlçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Ülkenin içinden geçtiği kritik süreci ve partilerine yönelik siyasi müdahale girişimlerini değerlendirdiklerini belirten Solmaz; “Cumhuriyet Halk Partisi’ni teslim almaya çalışan anlayışa karşı örgütümüzün kararlılığı tamdır! Cumhuriyetin değerlerinden, halkın iradesinden ve demokrasi mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in sonuna kadar yanındayız! Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız!” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ