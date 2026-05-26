Ankara’daki Çorumluların önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ÇEKVA Şube Başkanı Bahattin Işık, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Işık, Çorum’un artık sadece futboluyla değil; turizm, gastronomi ve tarihi değerleriyle de yeni bir döneme girdiğini belirterek, Süper Lig fırsatının şehir adına ekonomik kalkınmaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

“Yeni bir Çorum dönemi başlıyor” diyen Işık, Süper Lig sayesinde İstanbul, Ankara ve çevre illerden binlerce taraftarın hafta sonları Çorum’a geleceğini ifade etti. Futbolun oluşturduğu bu büyük enerjinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasında Hititler mirasına ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hattuşa’ya da değinen Işık, Çorum’un son yıllarda gastronomi alanında da adından söz ettirdiğini belirterek, “Bu zenginliklerden artık ekonomik hasat elde etme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Turizm altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Işık, özellikle Alacahöyük’te bulunan ve içerisinde konaklama alanları, restoran, sergi salonları, kamp ve konser alanlarının yer aldığı tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu tesisin yap-işlet-devret modeliyle turizme kazandırılmasının önemine işaret eden Işık, futbol sezonu başlamadan projelerin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Çorum’un son dönemde devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen isimlerle birlikte dikkat çekici bir süreç yaşadığını belirten Bahattin Işık, Arca Çorum FK’nın Süper Lig başarısının da bu süreci taçlandırdığını dile getirdi.

Işık, açıklamasının sonunda kulüp başkanları Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu başta olmak üzere teknik heyet, futbolcular, sponsor ARCA ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm Çorumluların bayramını kutladı.