Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, “mutlak butlan” kararının ardından tahliye işlemlerinde gerginlik yaşandı.

Ankara Valiliği’nin talimatının ardından CHP Genel Merkezi’nin içine giren polisin orantısız güç kullandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Baba ocağımıza polis zoruyla, jopla, biber gazıyla girilmesi tarihi bir rezalettir. Tarih de partililerimiz de bu utanç görüntülerini unutmayacaktır! Yazıklar olsun” dedi.

Milletvekili Tahtasız, “Partimizin Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbirimizin kabul edeceği bir tablo değildir. Baba ocağımıza polis marifetiyle girilmek istenmesini asla kabul etmiyorum. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere, kenardan izleyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulu çınarı; Cumhuriyet Halk Partisi her türlü zorluğu konuşarak, diyalog ve demokratik yöntemlerle aşabilecek güçtedir. Gün birlik olma günüdür. Gün partimizi içeride ve dışarıda karıştırmak isteyenlere karşı tek vücut olma günüdür. Gün; provokasyonlara kapılmadan çözüm üretme ve bu krizden daha da güçlenerek çıkma günüdür. CHP kaybederse Türkiye kaybedecektir, bunun vebalini kimse ödeyemez” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi