Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 5.hafta maçında konuk ettiği Vanspor’la 0-0 berabere kalıp sezonun ilk puan kaybını yaşamasına rağmen, tarihinin en başarılı ilk 5 haftasını geride bıraktı.

PUAN REKORU

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk 5 haftalar itibariyle en başarılı sezonunu yaşıyor. Sarasıyla Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Adana Demirspor’u (D) 3-0, Sarıyer’i 2-1, Keçiörengücü’nü (D) 2-1 yenen Arca Çorum FK, en son sahasında Vanspor’la 0-0 berabere kalarak 13 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım, 2016-2017 ve 2022-2023 Sezonlarına ait olan 10’ar puanı geçerek yeni rekor kırdı.

GEÇEN SEZONU İKİYE KATLADI

Arca Çorum FK, ilk 5 haftalar itibariyle, 2012-2013 Sezonunda 4 puan, 2013-2014 Sezonunda 7 puan, 2014-2015 Sezonunda 8 puan, 2015-2016 Sezonunda 7 puan, 2017-2018 Sezonunda 9 puan, 2018-2019 Sezonunda 9 puan, 2019-2020 Sezonunda 9 puan, 2020-2021 Sezonunda 7 puan, 2021-2022 Sezonunda 9 puan, 2023-2024 Sezonunda 9 puan, 2024-2025 Sezonunda ise 6 puan topladı.