Arca Çorum FK, ilk 5 haftalar itibariyle en az golü bu sezon yedi. Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Adana Demirspor’u ise 3-0 yendiği maçlardan sonra 0-0 biten Vanspor karşılaşmasında da kalesini kapatmayı başaran Arca Çorum FK, 2-1 kazandığı Sarıyer ve Keçiörengücü maçlarında toplam 2 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım, en çok golü ise 2020-2021 Sezonunda yedi. 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 7 puan toplayan Arca Çorum FK, attığı 9 gole karşılık yine 9 gol yedi.

Çorum temsilcisi, 2013-2014 Sezonunda 5 gol, 2014-2015 Sezonunda 4 gol, 2015-2016 Sezonunda 7 gol, 2016-2017 Sezonunda 4 gol, 2017-2018 Sezonunda 6 gol, 2018-2019 Sezonunda 4 gol, 2019-2020 Sezonunda 4 gol, 2021-2022 Sezonunda 6 gol, 2022-2023 Sezonunda 3 gol, 2023-2024 Sezonunda 4 gol, 2024-2025 Sezonunda ise 6 gol yedi.

EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ SEZONU

Bu sezon ilk 5 haftada 9 gol kaydeden Arca Çorum FK, en çok gol attığı dört sezondan birini geçiriyor. 2015-2016 ve 2017-2018 Sezonlarında 10’ar gol atan Arca Çorum FK, 2020-2021 Sezonunda da yine 9 gol atmıştı.