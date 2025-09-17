UEFA Pro Lisanslı teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Departmanı Kurs Eğitmeni, ÇORUM HABER köşe yazarı, hemşehrimiz İsmet Kamak, şimdi de Balıkesir’de düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Kursu’nda eğitim veriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yurt genelinde bölgesel olarak düzenlenen kurslarda, Marmara Bölgesi eğitmeni olarak görev yapan İsmet Kamak, Yalova’daki kurstan sonra Balıkesir’e geçti. Kamak, 2021-2022 Sezonunda, 1.Lig’de mücadele eden Balıkesirspor’da teknik direktörlük yaparken, yaklaşık 4 yıl sonra yeniden Balıkesir’de olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Futbolun geleceğinin vizyon sahibi antrenörlerle şekilleneceğini kaydeden İsmet Kamak, “Yıllar sonra yeniden Balıkesir’de olmak benim için ayrı bir mutluluk. 2021’de TFF 1. Lig’de Balıkesirspor’da görev alma fırsatı bulmuştum. Şimdi, dört yıl aradan sonra bu şehre tekrar dönmek bana hem hatıraları hem de futbolun değerini hatırlatıyor.

Bu kez farklı bir sahada, eğitmen olarak buradayım. UEFA C Lisans Kursu’nun 2. aşamasında 23 antrenör adayıyla birlikteyiz. Onların antrenörlük yolculuğuna ilk adımlarında eşlik etmek, bilgi ve deneyimimizi paylaşmak gerçekten büyük bir gurur.

Futbolun geleceği; vizyon sahibi, donanımlı ve doğru eğitilmiş antrenörlerle şekillenecek. Bu kursun da Türk futboluna yeni değerler kazandıracağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.