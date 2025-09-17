6-8 Kasım tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla milli takım seçmeleri yapılacak.

Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli’nin yaptığı açıklamaya göre, milli takım seçmeleri 6-7 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak. Seçmelere Çorum’dan Yağmur Tahtacı, Yusuf Topçu ve Semih Erkan katılacak.

İl temsilcisi İshak Kepçeli, seçmelerde mücadele edecek sporculara başarı dileklerinde bulunurken, sporcuları yetiştiren antrenörleri Halil Özduran ve Burcu Atak’ı tebrik etti.