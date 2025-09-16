Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Arabica Coffe House Erkekler 1.Ligi’nde Çorum’u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Başantrenör Mustafa Özdemir önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Çorum’un efeleri bugün Ankara’da ligdeki rakiplerinden Ziraat Bankkart ile özel bir maç yaptı. Ankara Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Özdemir kadrosundaki tüm oyuncuları oynatırken, 25-12, 25-16 ve 25-18’lik setlerle maçı 3-0 kazandı.

28 Eylül’de başlayacak lig maçları öncesi hazır bir görüntü ortaya koyan Çorum’un efeleri hazırlıklarına yarından itibaren Çorum’da devam edecek.

Muhabir: RIFAT KARA