Kars’ta düzenlenen Muay Thai Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Alaca Belediyespor’un başarılı sporcularını Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan makamında misafir etti.

26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen Muay Thai Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Alaca Belediyespor sporcularından Ömer Efe Ünverdi 63 kiloda üçüncü, A.Cengiz Öcalan 57 kiloda üçüncü, Ali El Mustafa 40 kiloda üçüncü olarak bronz madalya ile Alaca’ya döndüler.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan önceki gün Kars’tan bronz madalya ile dönen 3 sporcuyu ve antrenörleri Bülent Asa’yı makamında ağırlayarak tebrik etti. Sporcuların başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Arslan, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.