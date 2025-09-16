Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 5.hafta maçında konuk ettiği Vanspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybederken, kötü futbol nedeniyle teknik direktör Tahsin Tam hedef tahtasına oturtuldu. Çorum temsilcisi, puan kaybına rağmen liderliğini sürdürürken, kulübün onursal başkanı Muhsin Dere’den “paniğe gerek yok” açıklaması geldi.

Çorum FK’nın bu sezon şampiyon olacağını yineleyen Dere açıklamasında, “Arca Çorum FK’mız, evimizde rakibi Vanspor’la 0-0 berabere kalarak hanemize 1 puan yazdırdı.

Ligin en kaliteli takımı olarak maçın genelinde rakibe top oynatmamakla birlikte hızlı pas akışını sağlayamamak ve net gol pozisyonları üretememek ne yazık ki puan kaybetmemize sebep oldu.

Biz 1. Ligin yenisi değiliz. Bu ligin zor bir lig olduğunu, yeri geldiğinde maç boyu yerden kalkmayan rakiplerle, yeri geldiğinde de kabul edilemeyecek hakem hatalarıyla da mücadele edeceğimizi biliyoruz. Ne olursa olsun bu takım bu sene şampiyon olacak. Hatalarımızdan ders çıkarıp, her hafta daha güzel futbol oynayarak ilerleyeceğiz.

Maçın son dakikasına kadar takımımızdan desteğini esirgemeyen muhteşem taraftarımız başta olmak üzere, yönetimimizi, teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum.

Endişeye mahal yok. Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.