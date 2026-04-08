MOTORİNE 7,80 TL, BENZİNE 60 KURUŞ ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başlandı.

EŞEL MOBİL ETKİSİ BENZİNDE SINIRLI KALDI

Benzine yapılan toplam 2 lira 29 kuruşluk artışın yalnızca 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı. Eşel mobil sistemi kapsamında artışın büyük bölümü ÖTV’den karşılandı. Motorin zammı ise eşel mobil sınırını aştığı için doğrudan fiyatlara yansıdı.

ÇORUM'DA FİYATLAR ŞÖYLE

Benzin: 64,80 TL

Motorin: 86,96 TL

LPG: 35,04 TL