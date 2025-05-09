Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe Grup müsabakaları Sivas’ta yapıldı. Samsun ve Rize temsilcilerinin yer aldığı A grubundan lider çıkan Mimar Sinanspor, Bugün saat 14.30'da B grubunun lideri Ankara Sincan Belediyespor ile final maçında karşı karşıya geldi. Spor Vadisi Sahası’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında daha etkili olan taraf Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor oldu. Önemli pozisyonları cömertçe harcayan Mimar Sinanspor, uzatma dakikalarının son bölümünde Emirhan Ağca ile 1-0 öne geçti. Yeşil-Siyahlılar, uzatma dakikalarında iki oyuncusunun kırmızı görmesi ile sahada 9 kişi kalırken, son bölümde kalesini gole kapatarak maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor U18 takımı tarih yazarak, Türkiye’nin en iyi 4 takımının yer aldığı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

AİLELER YALNIZ BIRAKMADI

Mimar Sinanspor ile Ankara Sincan arasında oynanan U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe müsabakaları final maçında aileler çocuklarını yalnız bırakmadı.

Sivas Spor Vadisi Sahası’nda oynanan kritik karşılaşmada tribündeki yerlerini alan Çorumlu aileler 90 dakika boyunca hem takımlarına, hem de çocuklarına tezahüratlarla destek oldular. Çorumlu aileler 1-0 kazanılan galibiyette başrol oynadılar.