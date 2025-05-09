Antalya-Kemer’de bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası U20 Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden İskilip Belediye Spor Kulübü’nün kadın milli güreşçilerinden Büşranur Özmez, gümüş madalya kazandı.

53 kiloda mindere çıkan Büşranur Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Özmez’in şampiyonluk müsabakasındaki rakibi Türk sporcu Şevval Çayır oldu. Çekişmeli geçen müsabakayı kaybeden Büşranur Özmez ikinci oldu ve Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

53 kiloda Kazak sporcu Abdrakmanova Farida ve Polonyalı güreşçi Valchuk İlona ise üçüncülüğü paylaştı.