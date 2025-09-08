Türkiye’de gayrimenkul piyasasını kökten etkileyecek bir adım atıldı. Bu ayın başında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden düzenlendi.

Son üç yılda 10 ila 15 kat arasında artan rayiç bedeller, yalnızca piyasada fiyat dengesini değiştirmekle kalmadı; uzun süredir kronikleşmiş bir sorun olan “usulsüz tapu bildirimi” vakalarını da adeta ortadan kaldırdı.

Bilindiği üzere, daire satışlarında alıcı ve satıcı taraflar daha az vergi ödemek için çoğu zaman gerçek satış bedelinden düşük rakamı tapu dairesine bildiriyordu.

Ancak rayiç bedellerin yükseltilmesi ve yeni denetim mekanizmalarıyla bu yöntem artık neredeyse imkânsız hale geldi.

BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yapılan konut satışları tek tek mercek altına alındı.

Denetimler, yalnızca bugünü değil, geriye dönük tam 5 yıllık satış işlemlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Son 5 yıla yönelik yapılan denetimlerde 7 milyonun üzerindeki gayrimenkul satışı incelenirken, ilk aşamada şüpheli olduğu tespit edilen 100 binin üzerindeki dairenin sahiplerine uyarı yazısı gönderildi.

Tamamlanacak denetimlerle birlikte söz konusu rakamın milyonu aşması beklenirken, usulsüz satış işlemi için hem alıcı hem de satıcı taraflar muhatap olarak kabul ediliyor.

FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK

Bu kapsamda süren çalışmalarla birlikte, taşınmazın bulunduğu bölgedeki ortalama fiyatlar ve gayrimenkulün yaşı, nitelikleri, büyüklüğü gibi değerler dikkate alınarak oluşturulan çizelgede, belirtilen rakamın gerçek değerin oldukça altında kalması halinde söz konusu taşınmazın satıcısı ve alıcısı, adreslerine gönderilen beyanname ile savunma yapmaya davet ediliyor.

Verilen savunmanın ardından yapılan denetimlerde, tapu bedelinin maksatlı şekilde düşük tutulduğuna karar verilmesi halinde söz konusu taşınmazın eski sahibi ile yeni sahibi, gerçek değer ile beyan edilen değer arasındaki fark tutarını yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü oluyorlar.