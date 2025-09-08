İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şehitlerin isimlerini paylaşırken Adalet Bakanı Tunç da polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AİLESİNDEN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası saldırganın ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan aile, "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yerlikaya, 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İZMİR VALİSİ ELBAN: KATİL ZANLISI AYNI SOKAKTA OTURUYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, şu bilgileri aktardı: "Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağolsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı."