Kaza, Sungurlu-Yozgat karayolu Alaca ilçesine bağlı Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre düğün merasimine katılmak için Çorum’un Sungurlu ilçesinden Yozgat’a giden vatandaşların bulunduğu A.B.A. idaresindeki 19 AEN 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A., E.T.A., N.A. ve Caferiye Aşan (76) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Caferiye Aşan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhabir: Haber Merkezi