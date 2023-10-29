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Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam, “Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Puan ve puanlar almak için gelmiştik. Rakibimiz de hedef takımlardan bir tanesi fakat istediklerini şu ana kadar gerçekleştiremediler. Maç 87. dakikaya kadar istediğimiz gibi gitti. 87. Dakikadan sonra rakip tüm riskleri alarak üzerimize geldi. O dakikadan sonra oyun gitgele döndü. Bizim açımızdan açıkçası çok üzücü oldu. Attığımız golle öne geçip 90+8. dakikada tekrar gol yememiz maçın 2-2 bitmesini sağladı. Futbol böyle bir oyun. Bazen iki kere iki dört etmiyor. Çok büyük sevinç yaşarken tam tersi de gerçekleşebiliyor. O dakikada yememiz gerekiyordu. Maçın kontrolünü bırakmamamız lazımdı. Bunu gerçekleştiremedik ama oyuncularım sıcak ve nemli havaya rağmen olağanüstü bir oyun ortaya koydular. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.