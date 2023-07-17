Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Enes Y. yönetimindeki 05 T 5068 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Görken C., Sevda A. ve Nisanur A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.