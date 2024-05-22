Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Pazartesi günü Bodrum FK ile Çorum FK arasında oynanan Play Off yarı final ilk maçını ve maçtaki hakem hatalarını hatırlatarak, “Pazartesi akşamı Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında güzel başlayan maçımız maalesef hakemlerin yanlış ve yanlı tutumu ile birden kötü bir hal aldı. Ve hiç istemediğimiz tezahüratlar, hiç istemediğimiz durumlar hasıl oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nu uyarıyorum. Bizim futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen taraftarımızın emeğini çalmayın” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine seslenen CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Cuma günü oynanacak ikinci maçla ilgili çağrıda bulundu. Tahtasız, şunları söyledi:

“HAKEMLERE GEREKEN CEZA KESİLMELİ”

“Cuma günü Bodrum Futbol Kulubü ile ikinci maçımıza çıkacağız. Hakemin verdiği yanlış kararlardan dolayı Çorum FK çok ciddi zarar gördü. Biz sadece emeğe saygı istiyoruz. Ve futbolcularımızın alın terinin hakkının çalınmamasını istiyoruz. Futbol federasyonunu buradan uyarıyoruz. Çorum’da yaşanan o hadiselerin baş sorumlusu hakem heyetidir. O hakem heyetinin sorgulanmasını ve özellikle o taç atışı esnasındaki durumun TFF yetkilileri tarafından izlenmesini istiyoruz. Çünkü haksız verilen bir kararla hem oyuncumuz kırmızı kart gördü, hem teknik direktörümüz kırmızı kart gördü. Bu hakemlerin ceza almasını talep ediyoruz. Çorum’un milletvekili olarak bunun takipçisi olacağım. Cuma günü Bodrum’da ikinci maçımıza çıkacağız. 12’nci adam olarak Cuma günü Bodrum Şehir Stadı’nda yerimi alacağım. Biz yardım istemiyoruz, biz destek istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Liyakatlı hakem heyeti istiyoruz. Bodrum FK’nın da Çorum FK’nın da amacı vermiş oldukları emeğinin karşılığını alabilmek. Biz hangi takım galip gelirse alkışlamasını da biliriz. TFF bir an önce Çorum FK – Bodrum FK maçında yaşanan olayların baş sorumlusu olan hakemlere gereken cezayı kesmeli. Ve Cuma günü oynayacağımız maçta da adaletli davranacak FİFA kokartlı bir hakem heyeti görevlendirilmelidir.”

TARAFTARA ÇAĞRI

Çorum FK yöneticilerini, kulüp başkanını ve taraftarı sabırlı olmaya çağıran Tahtasız, Bodrum’a giderek maçı izleyeceğini ve herhangi bir haksızlık karşısında gerekli tavrı göstereceğini söyledi. Tahtasız, imkanları ölçüsünde Çorum’da ve o bölgede yaşayan Çorumlular’ı da maçı izlemeye davet etti.

Editör: SELDA FINDIK