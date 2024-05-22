Çorum’da kombi bakımı yalanı ile vatandaşların 7 bin lirasını dolandıran 2 kişi polis takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre telefon aracılığı ile “Yetkili servisten geliyoruz, Çorum genelinde kombi bakımına başladık” yalanıyla N.K.(76) ve Y.K.(71)’nın evine giden M.S.(45) ve M.K.(31), kombi bakımını tamamladıklarını söyleyerek para talep ettiler.

Bankamatikten çektikleri 7 bin lirayı şüphelilere veren N.K., bir süre sonra durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu, il dışından geldikleri araç tespit edilen şüpheliler Ankara yolunda yapılan takip neticesi suça konu paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.