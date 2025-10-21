Mehmet Tahtasız, merhume Esin Kavukçu’nun cenaze merasimine katılamadığını belirterek, iş insanı Latif Kavukçu’yu makamında ziyaret edip taziye dileklerini iletti.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyarette yaptığı konuşmada Kavukçu ailesine sabır ve metanet dileyerek şunları söyledi: “Merhumeye Allah’tan rahmet, Latif Kavukçu başta olmak üzere ailesine başsağlığı diliyorum. Acınızı yürekten paylaşıyor, sabır ve dayanma gücü temenni ediyorum.”

Mehmet Tahtasız, her zaman Çorum’un değerli iş insanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, zor günlerde dayanışma göstermenin önemine değinerek; “Kavukçu ailesi, Çorum’un ekonomik ve sosyal hayatına yıllardır katkı sunan saygın bir ailedir. Bu zor günlerinde yanlarında olmak bir insanlık görevidir.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi