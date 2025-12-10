İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında dün HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ersoy'un İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti. Gözaltına alınan isimler şöyle:

Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Savcılığın basına geçtiği bilgi notunda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamımda Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.