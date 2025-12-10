Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Ethem Alaf, özel gereksinimli bireyleri ziyaret ederek forma hediye etti.

Alaf, beraberinde MHP Kadın Kolları Başkanı Ceyhan Çekici, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve Belediye Meclis Üyesi Necmiye Sarıkılıç ile birlikte Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyleri ziyaret etti. Ziyarette özel bireylerle yakından ilgilenen Ethem Alaf forma hediye etti.

Ethem Alaf, “Dünya Engelliler Günü dolayısıyla MHP İlçe Başkanlığı olarak ilçemizdeki özel bireyleri ziyaret ettik. Bu özel günde engelli bireylerimizle ve onların değerli aileleriyle bir araya gelerek farkındalığı hep birlikte yaşadık. Ziyaretimize, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, KAÇEP Birimi Başkanı Ceyhan Çekici ve Belediye Meclis Üyesi Necmiye Sarıkılıç da hazır bulundu. Bu anlamlı günde, toplum olarak engelli bireylerimize olan hassasiyetimizin bir kez daha önemli olduğunu hatırlattık. MHP İlçe Başkanlığı olarak Engelli bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

