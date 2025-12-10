Eğitim sendikaları, Çorum’da bir öğretmenin okulda ders esnasında öğrencilerinin gözü önünde çirkin bir saldırıya maruz kalmasını protesto ederek konuyla ilgili olarak Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası ve Eğitim Gücü-Sen temsilcileri tarafından ortaklaşa düzenlenen basın açıklamasını okul öğretmenlerinden Ali Demirci okudu.

Ali Demirci, eğitimde şiddetin gerekçesi ne olursa olsun asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Yaşanan yanlışlığın kuşkusuz sosyolojik, psikolojik, kültürel, idari birçok sebep ve açıklaması vardır. Bütün bu üzücü olayların sebebi derinlemesine araştırılmalı, tahlil edilmeli, sonuçlar çıkarılmalı ve çareler üretilmelidir” dedi.

Eğitim çalışanlarının yalnız olmadığını vurgulayan Ali Demirci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“ÜZÜCÜ OLAYA DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ”

Tarihin her döneminde bilgiye, ilme, insani ve ahlaki değerlere her zaman önem vermiş, bütün bu değerleri insanımıza taşıyan öğretmenleri, örnek alınacak rol model olarak bilmiş, baş tacı etmiş, onlara hürmette kusur etmemiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Ancak geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulunda yaşanan üzücü olay, eğitim çalışanlarımızda kaygıya neden olmuş, moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilemiştir.

Hemen her yıl okulların açılmasıyla başlayan ve artarak devam eden münferit olayların neredeyse günlük hayatın bir parçası haline gelmiş olması, sıradanlaşması maalesef acı bir gerçek olarak bizi endişelendirmektedir. Yaşanan olayların psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitim kurumlarımızda yaşanan bu ve benzeri olaylar her bakımdan üzücü olduğu kadar aynı zamanda düşündürücüdür.

“EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ”

Sevgi, merhamet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi ahlaki, kültürel değerlerimizin zayıflama ve sarsılmasına paralel olarak artan şiddetin kanıksanmış ifade ve talep biçimine dönüşmesi hazin bir durumdur. Türü ne olursa olsun şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her yerinde gözleniyor oluşu sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir.

Eğitim çalışanlarımızın bu tür olaylara maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün toplumun aklını, duygusunu, dimağını, umudunu temsil ederler.

Yaşanan yanlışlığın kuşkusuz sosyolojik, psikolojik, kültürel, idari birçok sebep ve açıklaması vardır. Bütün bu üzücü olayların sebebi derinlemesine araştırılmalı, tahlil edilmeli, sonuçlar çıkarılmalı ve çareler üretilmelidir.

Tüm eğitim sendikaları olarak bilinmesini isteriz ki eğitim çalışanlarımız asla yalnız değildir. Gerekçesi ne olursa olsun, eğitim çalışanlarımızı ve eğitim kurumlarımızı hedef alan bu tür olayların sun bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi