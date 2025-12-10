Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de artan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerini demokrasi, özgürlük ve hak mücadelesine sahip çıkmaya çağırdı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin üzerinden 77 yıl geçtiğini hatırlatan Sırma, bildirgenin Türkiye tarafından imzalanmasına rağmen temel hak ve özgürlüklerin büyük ölçüde “kâğıt üzerinde kaldığını” söyledi.

“DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

FİİLEN ORTADAN KALDIRILDI”

Türkiye’de düşünceyi ifade etme ve örgütlenme özgürlüklerinin ciddi baskı altında olduğunu belirten Sırma, öğrencilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının demokratik tepkileri nedeniyle gözaltına alınmasının kabul edilemeyeceğini kaydederek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasının ise Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Sırma, “Türkiye’nin insan hakları karnesi tarihte hiç olmadığı kadar karanlıktır. İktidar gibi düşünmeyen tüm kişi ve kurumlara yönelik hak ihlalleri artarak devam etmektedir” dedi.

“OHAL VE KHK’LERİN YARATTIĞI HAK İHLALLERİ SÜRÜYOR”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL döneminde yaşanan uygulamaların etkilerinin hâlâ devam ettiğini vurgulayan Sırma, KHK’lerle yaklaşık 130 bin kamu görevlisinin savunma alınmadan işten çıkarıldığını, sosyal haklarının ellerinden alındığını ve bunun ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade etti.

İhraç edilen kamu çalışanlarının çalışamaması, sosyal güvencelerinin kesilmesi ve kimi durumlarda banka hesaplarına el konulmasını “yaşam hakkı ve çalışma hakkına yönelik açık tehdit” sözleriyle değerlendirdi.

“KAYYIM UYGULAMALARI SEÇME-SEÇİLME HAKKININ İHLALİDİR”

Muhalif belediyelere kayyım atanmasını da eleştiren Sırma, bunun demokratik katılımın ve seçme-seçilme hakkının açık ihlali olduğunu belirtti.

Sırma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin seçim hakkını güvence altına aldığına işaret ederek, “Halkın seçtiği yöneticilerin görevden alınarak yerlerine atanmış kişilerin getirilmesi bu hakkın açık ihlalidir” dedi.

“KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAHA SAVUNMASIZ HÂLE GETİRİLİYOR”

Türkiye’de özellikle kadınların ve çocukların ağır ihlallerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Kenan Sırma, iktidarın baskıcı politikalarının şiddeti artırdığını ifade etti. Kadınların yaşam hakkı, çalışma hakkı, eşitlik ve özgürlük taleplerinin her geçen yıl daha fazla baskı altına alındığını belirtti.

“HERKES HAKLARINA SAHİP ÇIKMALI, MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİDİR”

Sırma, açıklamasını toplumun tüm kesimlerine çağrıyla tamamladı:

“İnsan hakları ihlallerinin son bulması için herkes haklarına, özgürlüklerine ve geleceğine sahip çıkmalı, örgütlü mücadeleyi güçlendirmelidir.”

Muhabir: Haber Merkezi