Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdüren Erdoğan Yılmaz, yeni dönem için edindiği birikim ve tecrübesiyle tekrar Oda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Oda Başkanlığı yaptığı sürece hiçbir oda üyesini birbirinden ayırmadığını, kendisine oy versin vermesin tüm esnafın iyi ve kötü gününde yanında olmaya çalıştığını kaydeden Erdoğan Yılmaz, “Biz Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olarak büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Bu süreçte gerek oda üyelerinin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi konusunda gerekse pazar yerlerinin düzeni konusunda hiçbir zaman taviz vermediklerinin altını çizen Erdoğan Yılmaz, Çarşamba Pazarı yerinin ellerinden alınmak istendiğini de hatırlatarak, oda olarak verdikleri haklı mücadele sonunda mahkemeyi kazanarak, Çarşamba Pazarı’nı yeniden pazarcı esnafının kullanımına açtıklarını dile getirdi.

Pandemi döneminde ülke genelinde birçok ilde pazar yerleri kapalıyken Çorum’da pazarları kapattırmayarak hem esnafı hem de vatandaşları mağdur etmediklerini aktaran Yılmaz, bu konuda özverili çalışarak pazarcı esnafları olarak iyi bir sınav verdiklerini belirtti. Bu süreçte Çorum Belediyesi ile uyumlu bir şekilde hareket ettiklerini kaydeden Yılmaz, hatta Çorum’da kurulan sebze pazarlarının pandemi kurallarına harfiyen uyulması yönünden Türkiye’ye örnek gösterildiğini söyledi.

Tezgahın başındaki alın terini, sabahın ayazını, rızkın mücadelesini iyi bildiklerini ifade eden Yılmaz, “Biz bu şehrin sabahını, pazarcının ışığıyla görürüz. Gün daha doğmadan tezgah açan kardeşlerimizin emeği, Çorumlunun sofrasına bereket olur. Biz pazarcının alın terini bu şehrin kalbi sayarız. Çünkü bu meslek sadece ekmek kapısı değil, baba ocağından kalan bir ahlak, bir duruş, bir kültürdür. Pazarcı esnafı ülkesine yük olmaz, ülkesini omuzlarında taşır. Bu yüzden bir görevi değil, bir emaneti taşıdığımızı iyi biliriz. Biz büyük bir aileyiz, aynı sofranın aynı alın terinin insanlarıyız. Ve biliyoruz ki bu şehrin bereketini yine birlikte büyüteceğiz.

Pazarcı esnafının adım attığı her sokakta bir emek, bir helallik, bir yaşam mücadelesi vardır. Biz bu mücadelenin sadece şahidi değil, pazarcı esnafımızın yüküne ortak olan, yükünü omuzlayan neferleriyiz. Bugün yaptığımız her çalışma; tezgahına sahip çıkan, rızkının peşinde duran her bir kardeşimiz içindir. Çünkü pazarcı bu şehrin kalbidir, omurgasıdır, bereketidir. Biz bu aileyle gurur duyuyoruz. Tüm oda üyelerimizi birlik olmaya, el ele vermeye çağırıyorum. Yaklaşan oda seçimlerinin şimdiden Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

