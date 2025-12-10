Çorum’da su faturalarına yapılan son zamlar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Artan su fiyatlarının elektrik faturalarını geçtiğini belirten eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uyar, belediyenin zam politikalarına tepki gösterdi.

2005–2009 döneminde meclis üyesi olarak görev yaptığını belirten Mehmet Uyar, o dönemde suya zam yapılmadığını hatırlatarak, “Yapılan son zamlar emeklileri ve asgari ücretle geçinen vatandaşları ciddi şekilde etkileyecektir. Belediyede gereğinden fazla personel istihdam edilmemeli. Belediyenin asli görevi altyapı ve üstyapı hizmetlerini yerine getirmektir” dedi.

Belediyenin daha önce CHP’li belediyeleri su fiyatları üzerinden eleştirdiğini ancak şimdi benzer zamları kendisinin yaptığını söyleyen Uyar, su politikalarının daha dikkatli ele alınması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Uyar, su abonelerinin büyük bölümünü emekli ve dar gelirli vatandaşların oluşturduğunu belirterek, “Bu nedenle belediye su zammı konusunda daha hassas davranmalıdır” ifadelerini kullandı.

