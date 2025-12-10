Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen sınıf içi empati çalışmasına, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir katıldı.

Program kapsamında Halide Çalgan ve Yeliz Mercan, okulun sınıflarını gezerek özel bireylerle bir araya geldi. Öğrencilerin günlük eğitim süreçlerine ilişkin bilgi alan protokol üyeleri, il genelindeki özel eğitim uygulamalarını da değerlendirdi.

21 ÖZEL EĞİTİM OKULU’NDAN

BİN 205 ÖZEL BİREYE HİZMET

Etkinlikte, Çorum’da özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen eğitim hizmetlerine ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi. “Çorum’da 21 özel eğitim okulu bulunuyor; bu okullarda 139 öğretmen, 594 özel öğrenciye eğitim veriyor. Ayrıca il genelinde 75 özel eğitim sınıfı mevcut olup 134 öğretmen, 609 özel öğrenciyi okutuyor. Bin 840 kaynaştırma öğrencisi de eğitimine devam ediyor.

213 destek eğitim odasında, kaynaştırma öğrencilerine bireysel destek sağlanıyor. 30 öğrenci ise evde eğitim almakta; bu öğrencilere 64 öğretmen görev yapıyor.

Çorum’da 3 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) bulunuyor; burada toplam 32 öğretmen görev yapıyor ve yılda ortalama 3483 öğrencinin tanılaması gerçekleştiriliyor. İlde bulunan 4 Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 47 öğretmen, 868 özel yetenekli öğrenci ile çalışmalarını sürdürüyor.”

Açıklamada, Çorum’daki özel eğitim kurumlarının eğitim-öğretime uygun koşullara sahip olduğu, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi