Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı bir ziyarette Çorum Kent Konseyi heyetini makamında ağırladı.

Ziyarete, Çorum Kent Konseyi Başkanı Av. İsmail Yağbat, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları ve meclis üyeleri katıldı.

Heyet, Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturma açısından önemine vurgu yaparak belediyenin özel bireylere yönelik çalışmalarına ilişkin Başkan Aşgın ile görüş alışverişinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, nazik ziyaretleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Günlerini gönülden kutluyor, tüm özel birey kardeşlerimizin bir gün değil her gün yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Başkan Aşgın, özel bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek toplumdaki farkındalığın artması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

