Dünya Engelliler Günü kapsamında, Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen “Özel Eğitimde İz Bırakanlar” programı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Çorum’dan Özel Özel Eğitim Kurumları Federasyonu İl Başkanı Ferhat Öztürk, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Arzoğlu, dernek üyeleri Kenan Cam ve Melih Apsar da katıldı.

Etkinlikte özel eğitim alanındaki güncel gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Özel Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan öğrencilerin servis ücretlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayarak önemli mesajlar verdi.

Türkiye’nin en büyük çatı yapılarından biri olan konfederasyon bünyesinde 2.750 kuruluş ve 1.250 üye bulunduğunu hatırlatan Kılıç, özel eğitim camiasının çözüm bekleyen konularına dair düzenleme taleplerini paylaştı.

Yunus Kılıç, özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve terapistlerin büyük fedakârlıkla çalıştığını söyleyerek, “Eğitimcilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Program, Türkiye’nin dört bir yanından katılan temsilcilerle özel eğitim camiasının sorunlarının paylaşıldığı, çözüm önerilerinin değerlendirildiği verimli bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ