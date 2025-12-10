Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, insanlığın ortak değerlerini güvence altına alan tarihi bir belge olduğunu hatırlatarak, “O günden bu yana her yıl 10 Aralık, tüm dünyada Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Her bireyin doğuştan sahip olduğu ve yaşamı boyunca korunması gereken haklara sahip olduğunun altını çizen Çalgan, toplumların barış, huzur ve adalet içinde yaşayabilmesinin ancak insan haklarına duyulan saygıyla mümkün olabileceğini belirtti. İnsan haklarının uluslararası ilişkilerde de evrensel barışın vazgeçilmez şartı olduğunu ifade etti.

Dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ihlallerinin hâlâ sürdüğüne dikkat çeken Vali Çalgan, savaşlar, ayrımcılık, zorla yerinden edilmeler, işkence ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi uygulamaların milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilediğini söyleyerek, bu ihlallerin sadece bireyleri değil, toplumların geleceğini de tehdit ettiğini dile getirdi.

İnsan haklarını savunmanın herkes için ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çalgan, “Hak ve özgürlükleri korumak, adaletin ve eşitliğin yanında durmak; daha adil, özgür ve barışçıl bir dünya için atılacak en önemli adımdır” dedi.

Türkiye’de son yıllarda insan hakları alanında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade eden Vali Çalgan, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden istihdama kadar birçok alanda yapılan reformların bu konudaki kararlılığın bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Millet olarak insanı merkeze alan, ayrımcılığa karşı çıkan ve eşitliği esas alan bir anlayışla hareket edildiğini belirten Çalgan, bu yaklaşımın adil, hoşgörülü ve dayanışma duygusu güçlü bir toplumun inşasına katkı sağladığını söyledi.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ortak çabanın önemine vurgu yapan Çalgan, “Barış, huzur ve adaletin kalıcı hale gelmesinin ön koşulu, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır” dedi.

Vali Ali Çalgan, mesajının sonunda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 77. yıl dönümünde tüm Çorumluların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR