Bağımsız Türkiye Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi, Keçiören Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Çorum’dan da çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda genel başkanlık seçiminde Bin 140 delege oy kullandı. Geçerli oyların Bin 136'sını alan Hüseyin Baş yeniden genel başkan seçildi.

Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen partililer kongre öncesi Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dua okudu. Daha sonra salona geçen partililer salonun dışını da doldurdular. Salona gelişinde ilk olarak dışarıdaki vatandaşa seslenen Hüseyin Baş salona girişinde de yoğun bir tezahürat ve coşku ile karşılandı. Salonda 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ile İstiklal Marşı okundu. BTP’nin kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş’ın konuşmalarından oluşan sinevizyon gösterimi de ilgiyle izlendi.

Daha sonra hukuk, eğitim ve ekonomi ağırlıklı bir konuşma yapan Genel Başkan Hüseyin Baş sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” ifadeleriyle başladı.

“Güçlü Türkiye” hedefi doğrultusunda gayret ettiklerini belirten Baş; “Güçlü Türkiye' diyorsanız, o güçlü Türkiye Türk Milleti'nin güçlü olmasından geçer. Millet fakru zaruret içerisindeyken, devlet güçlü olamaz. İstediğiniz kadar anlatın. Pasaportun sağda solda geçmiyorsa, cebinde paran yoksa, sözün dinlenmiyorsa, sen güçlü devlet olamazsın. Bağımsız Türkiye Partisi güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara'dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Parti yönetiminin yenilendiği kongrede 113 kişilik yeni MYK’da ciddi bir gençleşme ve kadın ağırlığı dikkat çekti. Başkanlık Divanı’na ise akademik alanda çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenler dâhil edildi. BTP kongresini 17 siyasi parti temsilcisi, çok sayıda basın mensubu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongreye mesaj gönderdi.

Muhabir: Haber Merkezi