Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Bülent Özkaleli öncülüğündeki ziyarete, Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç da katıldı.

Ziyarette Bülent Özkaleli, Rektör Öztürk’e cemiyet çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazeteciler Cemiyeti heyetine teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Üniversite İletişim Ofisi Sorumlusu Ali Saçak da hazır bulundu

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR