Bir döneme damgasını vuran “Olacak O Kadar” programının sevilen isimlerinden olan sanatçılar, Çorum’da sahneye konulan “Aşk Eski Bir Yalan” adlı tiyatro oyunu öncesinde, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, sanatçılar ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan arasında samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun birlik ve beraberliği açısından önemine dikkat çeken Pehlivan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanatçılara teşekkür etti.

Arif Pehlivan, sosyal medya paylaşımında da şu ifadelere yer verdi: “Aşk Eski Bir Yalan oyunu için ilimizde bulunan, zamanın ‘Olacak O Kadar’ sanatçıları Ferdi Akarnur, Yelda Alp Levent ve Cengiz Güleryüz’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.”

Sanatçılar da Çorum halkının ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kültürel etkinliklere verdikleri destek için Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK