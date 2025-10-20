Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, hafta boyunca sürecek etkinliklerle kutlanacak. Çorum Valiliği tarafından açıklanan programa göre kutlamalar 23 Ekim’de şehitlik ziyaretiyle başlayacak, 30 Ekim’e kadar konserler, spor turnuvaları, sergiler ve gösterilerle devam edecek.

Resmî törenler 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Valilik makamında tebriklerin kabulü, ardından Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak kutlama töreniyle devam edecek.

Törende Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı, halkın bayramını kutlayacak. Programda öğrencilerin şiirleri, halk oyunları gösterileri, mehter ve bando konseri ile tören geçişi yer alacak.

Akşam ise Anitta Otel Balo Salonu’nda düzenlenecek kabul töreninde müzik dinletisi ve kısa film gösterimi yapılacak.

Bayram coşkusuna konserler de eşlik edecek. 28 Ekim akşamı Kadeş Barış Meydanı’nda ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne alacak. Ayrıca Cumhuriyetin kuruluş sürecine dair fotoğraf sergileri, spor turnuvaları ve halk etkinlikleriyle şehirde bir hafta boyunca Cumhuriyet ruhu yaşatılacak.

Muhabir: Haber Merkezi