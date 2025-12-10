İzmir Devlet Tiyatrosu, “Yalancının Resmi” isimli oyunu ile, 12 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de, 13 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.

Mehmet Baydur’un yazdığı oyunu Serkan Budak yönetiyor. Oyuncular ise Fatih Özyiğit ve Güldeniz Türküstün.

Bir sonbahar günü parkta tanışan bir kadın ve bir erkeğin edebiyat ve sanat dolu sohbetinde, gerçekle yalan birbirine karışır. Peki, beraberce kurdukları ve eğlendikleri bu oyun, yalnız dünyalarından kurtulmaları için yeterli midir?