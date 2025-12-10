Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 3 Aralık’ta başlayan süreçte OSB’deki su kaynakları ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise yemek numuneleri alındı.

Yapılan laboratuvar sonuçlarında, OSB’nin ana su kaynağı temiz çıkarken bazı fabrikalardan alınan su numunelerinin uygun olmadığı belirlendi. Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın 9 Aralık tarihli raporunda ise yemek numunelerinden birinde E. coli tespit edildi.

03–09 Aralık tarihleri arasında hastanelere toplam 736 kişi başvurdu. Hastaların büyük kısmı ayakta tedavi edilirken, yatarak tedavi gören 14 hastadan 12’si taburcu edildi; 2 hastanın tedavisi sürüyor.

Açıklamada, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin olayın başından itibaren gerekli tüm tedbirleri aldığı ve sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.