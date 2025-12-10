*** Çorum’un Mecitözü İlçesi Örencik Köyü Derneği, İzmir’de -kelimenin tam anlamıyla- muhteşem bir kahvaltı düzenledi. Dernek Başkanı Dursun Uysal’ın organizasyonu çerçevesinde, kahvaltıya rekor katılım gerçekleşti.

*** İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu ile diğer köy dernekleri yöneticilerinin de katıldığı kahvaltıda, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın mesajları okundu.

*** Hemşehrilerin özlem giderdiği buluşma, Çorum havaları ve halayları ile son derece renkli anlara sahne olurken, dernek faaliyetlerine destek anlamında da çok ciddi bağış sağlandı. Başkan Dursun Uysal ve Yönetim Kurulu, başarılı organizasyon nedeniyle tüm katılımcılar tarafından kutlandı.