Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden, Güllü Demir Sevilmiş'in kızı, Can Acılıoğlu, Esin Mehmet’in ablası, Feramuz ve İbrahim Demir'in yeğeni olan Esengül Acılıoğlu Demir’in genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün (21 Ekim 2025 Salı günü) saat 15.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

