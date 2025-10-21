MHP İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yönetiminde yapılan toplantıda, partinin mevcut çalışmaları ile önümüzdeki döneme dair planlanan faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri, partinin yeni hizmet binasının açılış programı oldu. Teşkilat çalışmalarına daha güçlü bir ivme kazandıracak bu yeni yapı; sadece fiziki bir değişim değil, aynı zamanda ülküdaşlık ruhunun daha da pekişeceği, milletle bağların daha da güçleneceği bir merkez olarak değerlendirildi. Açılış programının düzeni ve içeriğiyle ilgili hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda halkla doğrudan temas kurmayı esas alan siyasi çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bu doğrultuda, yeni bir saha programının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, hemşehrilerle gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmak amacıyla 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerinin başlatılacağı duyuruldu. Ziyaretlerle toplumun her kesimiyle birebir temas kurulacak, “Derdiniz Derdimizdir” anlayışıyla vatandaşların duygu, düşünce ve beklentilerine doğrudan kulak verileceği kaydedildi.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarla eşgüdüm içinde üye kayıt çalışmalarına da hız verilmesi kararlaştırıldı.

Teşkilatın, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve partinin kadrolarını genişletmek amacıyla üye kazanım çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi