Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının usta ismi Yiğittürk'ün vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Meslektaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden "Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti" mesajlarıyla acılarını paylaştı.

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Namık Kemal Yiğittürk, uzun kariyeri boyunca pek çok önemli yapımda yer aldı. Ancak en büyük çıkışını, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı güçlü "Baba Memduh" rolüyle yakalamıştı.

Ses sanatçısı Onur Akay acı haberi, "Kurtlar Vadisi'nin Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum" sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi