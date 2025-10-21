Daha sonra Aşağı Sanayi’de yangın çıkan iş yerini de ziyaret eden Ahlatcı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim tüm esnaflarımızı her türlü afetten korusun. Biz her zaman esnaf kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Hafta sonu boyunca çeşitli taziye ziyaretlerde de bulunan Ahlatcı, merhum Kabinci Abdullah Şanlı, Fikret Yıldırım, Esin Kavukçu ve Mustafa Çağan Duran’ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İskilip’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nihat Armutcu’nun cenaze törenine katılan Ahlatcı, “İskilip’te sporun gelişmesi için büyük emek vermiş, birçok gencimizin hayatına dokunmuş değerli bir eğitimciydi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Berberliğin duayenlerinden Hıdır Usta’yı da ziyaret eden Ahlatcı, “Çorum’un emektar esnafları bizim gönül mirasımızdır” diye konuştu.

Çorum Barosu’nun geleneksel kahvaltı programına da katılan Milletvekili Ahlatcı, avukat meslektaşlarına çalışmalarında başarılar dilerken, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda ise, “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşıdır, hepsine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇORUM’A HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONUR VE GÖNÜL MESELESİ

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’a ve hemşehrilerine duyduğu sevgi ve bağlılığı şu sözlerle ifade etti:

“Bizim bütün gayemiz, Çorum’un her köşesinde insanımıza dokunmak, onların derdini dinlemek ve çözüm bulmaktır. Çorum’a hizmet etmek benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda gönül meselesidir.

Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Her adımımızda Çorum’un bereketi, insanımızın samimiyeti var. Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek Çorum’u daha güçlü, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.”