Keçiören'e bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Gülhan Taş, dün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, kendisini kapıda bekleyen eski erkek arkadaşı Mehmet S.'nin saldırısına uğradı.

Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gülhan Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırıldığı sırada ve tedavi sürecinde kalbinin 8 kez durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Fail Mehmet S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gülhan Taş’ın ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, yaşanan süreci ve yargının faile karşı kayıtsızlığını anlattı. Erdoğan, Gülhan’ın defalarca şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bu kararların kağıt üzerinde kaldığını vurguladı.

Failin uzaklaştırma kararlarını defalarca ihlal etmesine rağmen serbest dolaştığını belirten Erdoğan, yaşananları şu sözlerle aktardı: "En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Dün işe gitmek için çıktığında saldırmış. 2 senedir uğraşıyor. Kaç kez uzaklaştırmayı ihlal etti. 7 kez ihlal, bir ceza bile verilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık ama sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış."

Gülhan Taş'ın maruz kaldığı şiddetin boyutunu anlatan Erdoğan, failin saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

"Sürekli taciz ediyordu. Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu. Mamak'a gitti, Mamak'takini buldu. Etlik'tekini buldu, benim burayı buldu. Her yeri buldu. Çorum'daki köydeki evlerini bulmuş, Gülhan daha köydeki ev adresini bilmezken o bulmuş. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez."