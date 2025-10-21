İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemde tüm öğretmenleri bu kapsamlı eğitim çalışmalarına katılmaya davet ederken “Anadolu’nun kadim irfanı, estetik anlayışı ve düşünce geleneğinden beslenen “Öğretmen Akademileri”, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bir eğitim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor” açıklamalarına yer verildi.

Programın açılış ve ilk dersi, Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından “Şehir ve Kültür” başlığıyla gerçekleştirilecek. Açılış etkinliği ise 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 16.00’da Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yapılan açıklamada; “Eğitimde Maarifin Yüzyılına Hep Birlikte Yürüyoruz” mesajıyla, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen bu tür akademik faaliyetlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi