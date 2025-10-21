Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak’a Şişme Savak Projesi temeli törenle atıldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve protokol üyeleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, projenin sadece bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda Osmancık’ın vizyonunu ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, “İnanıyorum ki bu proje sadece bugünün değil, yarının Osmancık’ı için de bir dönüm noktası olacaktır. Projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bu eser, ilçemize hayırlı olsun; bereket getirsin, güzellik getirsin” dedi.

Proje kapsamında Kızılırmak’ta tekne gezileri, kano ve jetski gibi su sporları yapılabileceği belirtilirken, sahil estetik bir görünüme kavuşacak, yeni ticaret ve etkinlik alanları oluşturulacak, gençler ve çocuklar için sosyal yaşam alanları genişleyecek.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Osmancık, bu yatırımla birlikte bölgesel kalkınmanın örnek ilçelerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Yeni proje, hem turizmi hem sosyal yaşamı canlandırarak ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.