YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyelerinden, yazar Elif Kaymazlı, eşi, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaymazlı’nın görevi dolayısıyla bir dönem yaşadığı ve sanatsal çalışmalara katıldığı Karaman’da, Karaman Kitap Kulübü tarafından düzenlenen “okurlarla buluşma ve söyleşi” programına katıldı.

Elif Kaymazlı, bu programla ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Öyle güzel bir hissiyat ki, kelimeler bazen yetmiyor mutluluğu anlatmaya. Okur-yazar buluşmamız, bir sohbetten, bir buluşmadan çok daha fazlasıydı. Kalplerin birbirine dokunduğu, sözcüklerin samimiyetle yankılandığı bir zamandaydık sanki.”

“Her bakışta, her gülümsemede, kitapların sessiz ama derin dostluğu vardı. Belki de en güzel cümle buydu:Paylaşınca büyüyen bir hikayenin içindeyiz.” Elif Kaymazlı, Karamanlı kitapseverlere, kendisini bu hikayede yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.